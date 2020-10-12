«Это беда»: что происходит с сыном Королевой и Тарзана 

Сын стриптизера Сергея Глушко и певицы Наташи Королевой Архип тяжело переживает скандал, связанный с изменой отца матери. 19-летний парень беспокоится об эмоциональном состоянии своей родительницы, заявил Тарзан в эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».
Во время большого интервью ведущая шоу Ксения Собчак поинтересовалась у Глушко, как его сын отреагировал на новость о его измене Королевой.
«Это беда», — коротко ответил Тарзан.
Он подчеркнул, что с глазу на глаз до сих пор не разговаривал с сыном на эту тему. Однако стриптизер заявил, что понимает, как чувствует себя 19-летний парень, поскольку бывал в его ситуации: когда он был ребенком, его отец хотел уйти из семьи к другой женщине, но мать его остановила.
«Это рождает чувство отстраненности, и тебе хочется просто спрятаться», — поделился Тарзан.
Королева заявила Собчак, что поговорила с Архипом на тему скандала. Она посоветовала сыну пристальнее приглядываться к девушкам, которых он водит домой. На что в ответ услышала рекомендацию «расслабиться» и «не париться».
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что предполагаемая любовница Тарзана актриса Анастасия Шульженко написала на танцора заявление в полицию. Девушка уверяет, что при встрече стриптизер оттолкнул ее, она упала и сильно ударилась головой.