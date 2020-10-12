«Это беда»: что происходит с сыном Королевой и Тарзана 

Во время большого интервью ведущая шоу Ксения Собчак поинтересовалась у Глушко, как его сын отреагировал на новость о его измене Королевой.

«Это беда», — коротко ответил Тарзан.

Он подчеркнул, что с глазу на глаз до сих пор не разговаривал с сыном на эту тему. Однако стриптизер заявил, что понимает, как чувствует себя 19-летний парень, поскольку бывал в его ситуации: когда он был ребенком, его отец хотел уйти из семьи к другой женщине, но мать его остановила.

«Это рождает чувство отстраненности, и тебе хочется просто спрятаться», — поделился Тарзан.

Королева заявила Собчак, что поговорила с Архипом на тему скандала. Она посоветовала сыну пристальнее приглядываться к девушкам, которых он водит домой. На что в ответ услышала рекомендацию «расслабиться» и «не париться».