Раскрыты причины расставания Преснякова и Орбакайте 

Певец Владимир Пресняков-младший расстался с певицей Кристиной Орбакайте , потому что та пошла в другую сторону, а сам он заряжал по полной. Об этом Пресняков рассказал в эфире телеканала «Россия».

Орбакайте и Пресняков, как сообщал «Рамблер», встречались с середины 1980-х до середины 1990-х годов. В 1991-м у них родился сын Никита. Сегодня певец стал героем нового эпизода шоу «Судьба человека». В ходе него он рассказал, что расстался с Орбакайте, потому что два лидера не могут уживаться вместе.

«Если был бы спокойнее и равнодушнее… Но это невозможно. Было как было», — отметил он.

Пресняков сообщил, что в какой-то момент стал для возлюбленной слишком отцом и другом, а также не соблюдал божественные истины, которым мужчина учится в лучшем случае к 35 годам. Певец рассказал, что не был готов к тому, что Орбакайте пойдет в другую сторону, у нее появятся новые друзья, он сутками не сможет до нее дозвониться, станет видеть ее раз в полгода.