Собчак раскрыла реакцию на поцелуй мужа с другой женщиной

Светская львица Ксения Собчак призналась, что не может совладать с эмоциями, когда к ее мужу подходят другие женщины. Даже если речь идет о съемках и работе Константина Богомолова

Так, она рассказала, что вышла из себя после сцены в сериале «Псих», где в одной из сцен Богомолов был вынужден поцеловаться с партнершей. Собчак поделилась своими чувствами в одном из выпусков собственного youtube-шоу «Осторожно, Собчак!». Сама она прекрасно осознает, что ее эмоции были излишне, ведь это лишь съемки. Но сдержаться у нее не хватило сил.

«Ужас, что со мной было. Я не идиотка и понимаю, что все это кадр и постановка, но я вижу — и мне от этого так неприятно!» — призналась Ксения.

В сентябре Ксения и Константин отметили первую годовщину со свадьбы, которая состоялась в прошлом году. Их свадьба была эпатажной и запомнилась многим, ведь супруги обвенчались, проехались на катафалке, а невеста станцевала стриптиз. Мало кто верил, что их чувства друг к другу серьезны настолько, но решительность Собчак расставила все на свои места.

Сейчас Ксения Собчак практически не вспоминает те времена, когда она была ведущей на знаменитом телешоу «Дом-2», но слухи оттуда до сих пор всплывают. Так, недавно экс-продюсер телестройки заявила, что ее брак разрушила «блондинка в шоколаде». Оказалось, что Ксения ради собственной выгоды была готова пойти по головам и разрушить чужую семью.