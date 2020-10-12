Пригожин раскритиковал Самбурскую

«Мы должны просто кланяться до земли тем людям, которые защищают нашу жизнь, охраняют нашу жизнь. Я уважаю профессионалов в любой области. Я уверен, что Самбурская сказала, что никогда не выйдет замуж за пожарного, потому, что, вероятно, никогда не любила. И ее никогда не любили. Ведь если человека любишь, то тебе не важно, чем он занимается», — передает Рен ТВ его слова.

Пригожин также добавил, что люди забыли о важности профессий. Однако он выразил надежду, что «пандемия огромное количество людей все-таки приведет в чувства», поскольку утраты и сложности «отрезвляют» людей, помогая им понять стоимость человеческой жизни.

«Комментировать разные бредни разных людей мне не очень хочется. Тем более, что есть люди, которых я очень уважаю, которые для меня являются примером для подражания», –добавил продюсер.

Кроме того, Пригожин рассказал, что в его жизни был опыт работы пожарным, грузчиком.

«Есть два типа людей: одни, переживая трудности, становятся добрее, а другие испытывают озлобленность и пытаются винить других в своих проблемах», — подытожил продюсер.

Ранее Самбурская опубликовала на своей странице в соцсети указала, что пожарные зарабатывают 25-35 тыс. рублей в месяц. По словам актрисы, пожарные «не потянут ее расходы». Она добавила, что потратила много времени, чтобы зарабатывать достаточно денег, и отказалась содержать своего мужчину.

Самбурская не впервые выступает со скандальным заявлением. Так, она говорила, что хочет уехать из России, причиной этому стал «холод собачий». Кроме того, она назвала быдлом отдыхающих на Бали россиян.