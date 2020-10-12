Собчак рассказала о госпитализации Тарзана

В новом ролике Собчак рассказала, что пока видео готовили к выходу, в эфире появилась телепередача Андрея Малахова , посвященная адюльтеру Глушко. Последнему после увиденного стало нехорошо, и его пришлось госпитализировать. В видео приведен кадр, показывающий Тарзана, находящегося в больнице.

Отметим, что накануне в Instagram стриптизера появилось видео, на котором он с друзьями поет песни, весело проводит время, и ничто не говорит о недавней госпитализации.