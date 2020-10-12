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Собчак рассказала, что из-за передачи Малахова Тарзан попал в больницу 

runews24.ru 1 час назад
Собчак рассказала о госпитализации Тарзана
Фото: РИА Новости
На YouTube-канале «Осторожно, Собчак!» вышло продолжение интервью с Наташей Королевой и Сергеем Глушко, опубликованного на прошлой неделе. Преимущественно Ксения беседовала с супругами относительно скандала с изменой Тарзана жене с актрисой Анастасией Шульженко.
В новом ролике Собчак рассказала, что пока видео готовили к выходу, в эфире появилась телепередача Андрея Малахова, посвященная адюльтеру Глушко. Последнему после увиденного стало нехорошо, и его пришлось госпитализировать. В видео приведен кадр, показывающий Тарзана, находящегося в больнице.
Отметим, что накануне в Instagram стриптизера появилось видео, на котором он с друзьями поет песни, весело проводит время, и ничто не говорит о недавней госпитализации.
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Шоу-бизнес , Анастасия Шульженко , Андрей Малахов , Наташа Королева , Сергей Глушко
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