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Ксения Собчак рассказала, как секс-скандал довел Тарзана до реанимации 

Слово и Дело 56 минут назад
Поклонники певицы Наташи Королевой продолжают внимательно следить за развитием секс-скандала, в котором она оказалась из-за измены мужа-стриптизера Сергея Глушко, известного как Тарзан. Певица пришла в гости к журналистке Ксении Собчак и рассказала о планах на будущее. В эфире шоу на YouTube Ксения Собчак также сообщила, что Тарзан попал в реанимацию.
Предполагается, что 50-летний стриптизер оказался на больничной койке из-за нервного срыва, который случился после шоу Андрея Малахова, посвященного его измене. Собчак показала фото Тарзана в своем шоу "Осторожно, Собчак". На снимке Тарзан лежит с закрытыми глазами, при этом на его лицо надета гигиеническая маска.
Youtube
На момент публикации заметки никакой официальной информации о случившемся нет. В официальном аккаунте стриптизера в Instagram последние Stories опубликованы 15 часов назад. Глушко снимал горящие дрова в мангале. Последний пост в его новостной ленте опубликован сутки назад. На кадрах Тарзан поет вместе с друзьями во дворе дома.
Названа главная ошибка Тарзана
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Комментарии 52
Шоу-бизнес , Видео , Андрей Малахов , Ксения Собчак , Наташа Королева , Сергей Глушко
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