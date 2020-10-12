«У него даже очки упали»: тайна романа Брежневой и Меладзе

Оказывается, продюсер влюбился в певицу с первого взгляда.

На днях бывший охранник группы «ВИА Гра» раскрыл тайну зарождения отношений между Константином Меладзе Верой Брежневой . Сергей побывал на интервью для YouTube-канала «Грошi», где поведал историю работы с исполнительницами из легендарного коллектива.

Сейчас Меладзе и Брежнева состоят в законном браке. Однако до него они долгое время скрывали свои отношения. То, как начинался их роман, видел охранник Сергей. Он признался, что Вера очаровала Константина с первой минуты, как он ее увидел. «Как только она зашла, у Константина, по-моему, даже очки упали. На третий день она уже поехала на гастроли», — признался охранник.

До работы в «ВИА Гре» Брежнева встречалась с солидным мужчиной и всегда была под охраной. На концерт группы она также пришла с сопровождением. В то время из коллектива уходила Алена Винницкая , поэтому яркую блондинку пригласили на кастинг, который она практически сразу прошла.