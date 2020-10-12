«У него даже очки упали»: тайна романа Брежневой и Меладзе

Оказывается, продюсер влюбился в певицу с первого взгляда.
На днях бывший охранник группы «ВИА Гра» раскрыл тайну зарождения отношений между Константином Меладзе и Верой Брежневой. Сергей побывал на интервью для YouTube-канала «Грошi», где поведал историю работы с исполнительницами из легендарного коллектива.
Сейчас Меладзе и Брежнева состоят в законном браке. Однако до него они долгое время скрывали свои отношения. То, как начинался их роман, видел охранник Сергей. Он признался, что Вера очаровала Константина с первой минуты, как он ее увидел. «Как только она зашла, у Константина, по-моему, даже очки упали. На третий день она уже поехала на гастроли», — признался охранник.
До работы в «ВИА Гре» Брежнева встречалась с солидным мужчиной и всегда была под охраной. На концерт группы она также пришла с сопровождением. В то время из коллектива уходила Алена Винницкая, поэтому яркую блондинку пригласили на кастинг, который она практически сразу прошла.
Сергей уточнил, что у Брежневой очень непростой характер. Она даже перестала общаться с охранником, как только стала звездой группы «ВИА Гра». Также артистка запретила своему супругу продюсировать Полину Гагарину, так как сильно ревновала его к знаменитой певице. Константин из любви к своей избраннице предпочел отказаться от выгодного контракта с победительницей «Фабрики звезд».