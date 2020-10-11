Самбурская: «Хочешь жениться, чтоб я тебя обеспечивала?»

Настасья Самбурская в сторис инстаграма ответила на вопросы подписчиков.

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В частности, она раскритиковала мужчин, которые зарабатывают около 30 тысяч рублей и предлагают ей выйти замуж.

Самбурская сообщила, что платит за коммунальные услуги около 25 тысяч рублей, а за парковку — 20 тысяч.

«Мы как жить будем? Или ты хочешь жениться, чтоб я тебя обеспечивала?», - возмутилась актриса.

Самбурскую упрекнули в меркантильности и неумении любить. Поскольку, по мнению подписчицы, когда любишь – все отдашь любимому человеку.

У Настасьи на этот счет иное мнение.

«Полжизни горбатилась, образование получала, работала. А сейчас приедет такой принц-романтик, сорокалетний, ничего не добившийся в жизни, на козе верхом, и я ему такая: люблю тебя, чувствую, что пришло. Забирай мое имущество! Все тебе отдам! И тянуть тебя буду на себе».

Актриса посоветовала мужчинам со небольшими зарплатами искать девушку «попроще, о которой надо заботиться».

А в ответ на упреки, что во многих профессиях горбаться – не горбаться, много не заработать, резко ответила:

«Кто запрещал им выбрать профессию, которая смогла бы их обеспечить? Я?»

Как ранее сообщал «Рамблер», Настасья Самбурская на протяжении нескольких лет не могла отрезать или красить свои длинные волосы, так как соответствующий пункт был прописан в контракте с продюсерами сериала «Универ», в котором она играла одну из главных ролей.