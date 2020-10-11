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«Он – моя семья»: Охлобыстин заявил, что не предаст Ефремова

Ирина Лебедева
1 час назад
Иван Охлобыстин продолжает считать Михаила Ефремова, который сейчас отбывает срок за пьяное смертельное ДТП, своим близким другом.
«Он – моя семья»: Охлобыстин не предаст Ефремова
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Пока шли суды, он даже написал пьесу для осужденного артиста.
Более того, свою позицию Охлобыстин не только не скрывает, но и считает единственно возможной, - рассказывает «Петербургский дневник».
«Михаил мой друг, он крестный моей старшей дочери, я никогда не откажусь от него, хотя могу и не соглашаться с его гражданской позицией. Он – моя семья, и это несравнимо важнее любых политических пристрастий. Эти пристрастия преходящи, а семья – это навсегда. И вообще: среди прочего я учу детей, что все тлен, кроме Бога и семьи, что счастлив только благодарный, что истина и любовь – это глаголы, а не существительные. Они живые. У них не может быть законченной формы. Раньше было истиной, что человек не может летать, а он летает. В самолетах, но летает ведь! В юности любовь у нас ассоциируется со страстью, в зрелости – с единомыслием, в старости – с жертвенной преданностью», - заявляет актер.
Как ранеесообщал «Рамблер», актер Иван Охлобыстин написал в соцсетях пост, посвященный националисту Максиму Марцинкевичу по прозвищу Тесак, который был найден мертвым в СИЗО.
Охлобыстин на своей странице в соцсети попрощался с Марцинкевичем, опубликовав его фотографию.
Шоу-бизнес,Максим Марцинкевич,Иван Охлобыстин,Михаил Ефремов,ФСИН,
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