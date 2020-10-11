«Он – моя семья»: Охлобыстин не предаст Ефремова

«Михаил мой друг, он крестный моей старшей дочери, я никогда не откажусь от него, хотя могу и не соглашаться с его гражданской позицией. Он – моя семья, и это несравнимо важнее любых политических пристрастий. Эти пристрастия преходящи, а семья – это навсегда. И вообще: среди прочего я учу детей, что все тлен, кроме Бога и семьи, что счастлив только благодарный, что истина и любовь – это глаголы, а не существительные. Они живые. У них не может быть законченной формы. Раньше было истиной, что человек не может летать, а он летает. В самолетах, но летает ведь! В юности любовь у нас ассоциируется со страстью, в зрелости – с единомыслием, в старости – с жертвенной преданностью», - заявляет актер.