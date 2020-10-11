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Разин посочувствовал мужу Кудрявцевой после проигранного суда 

News.ru 2 часа назад
Разин посоветовал бежать мужу Кудрявцевой
Фото: globallookpress.com
Андрей Разин в Instagram выразил сочувствие мужу Леры Кудрявцевой Игорю Макарову, посоветовав ему «бежать из этой семьи». Продюсер «Ласкового мая» никак не может успокоиться, рассказывая направо и налево о плохой репутации ведущей.
На днях Кудрявцева выиграла суд о защите чести и достоинства, но не у Разина, а у издания, которое опубликовало, как теперь уже оказалось, домыслы продюсера о нехорошем прошлом телезвезды. Разин обвинял Кудрявцеву, что она обманула своего первого мужа — барабанщика «Ласкового мая» Сергея Ланюка в отцовстве на сына Жана.
Позже Разин и вовсе придумал, что Кудрявцева якобы обманула суррогатную мать, выносившую ей дочь от второго брака.
На фоне всего этого продюсер легендарной группы 90-х заявил в обращении к мужу Кудрявцевой, что ведущая — «страшный человек».

Очень переживаю за супруга Леры Кудрявцевой Игоря Макарова, который попал в руки этой монстрше и, по всей видимости, его семья и он сам попадёт в ад. Игорь, помнишь, что я к тебе отношусь очень хорошо и понимаю, что она вами манипулируют, как мной с Сергеем, — написал воззвание Разин.

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Очень переживаю за супруга Леры Кудрявцевой Игоря Макарова, который попал в руки этой монстрше и, по всей видимости, его семья и он сам попадёт в ад. Желаю, чтобы он как можно быстрее одумался и бежал от этой семьи как можно дальше. Игорь, помнишь, что я к тебе отношусь очень хорошо и понимаю, что она вами манипулируют, как мной с Сергеем. Это — страшный человек. 🙏

Публикация от  Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm)

Ранее NEWS.ru сообщал, что Андрей Разин разразился гневным постом в адрес Леры Кудрявцевой, которая судится с ним по поводу защиты чести. Телеведущая на прошлой неделе сообщила, что выиграла у продюсера суд.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Игорь Макаров , Андрей Разин , Лера Кудрявцева
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