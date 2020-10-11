Разин посоветовал бежать мужу Кудрявцевой

На днях Кудрявцева выиграла суд о защите чести и достоинства, но не у Разина, а у издания, которое опубликовало, как теперь уже оказалось, домыслы продюсера о нехорошем прошлом телезвезды. Разин обвинял Кудрявцеву, что она обманула своего первого мужа — барабанщика «Ласкового мая» Сергея Ланюка в отцовстве на сына Жана.

Позже Разин и вовсе придумал, что Кудрявцева якобы обманула суррогатную мать, выносившую ей дочь от второго брака.

На фоне всего этого продюсер легендарной группы 90-х заявил в обращении к мужу Кудрявцевой, что ведущая — «страшный человек».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Андрей Разин разразился гневным постом в адрес Леры Кудрявцевой, которая судится с ним по поводу защиты чести. Телеведущая на прошлой неделе сообщила, что выиграла у продюсера суд.