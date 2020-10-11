Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Виктория Боня шокировала фанатов пятнами на лице и облезлой кожей

News.ru
1 час назад
Виктория Боня привела в ужас фанатов, опубликовав фото в натуральном виде. Без фильтров и обработки видно, что на лице у экс-участницы «Дома-2» красуются пигментные пятна и облазит кожа.
У Виктории Бони облезла кожа на лице
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Боня знает о своём недостатке внешности — она призналась поклонникам. что её кожа быстро обгорает на солнце и покрывается пятнами. На этот раз злую шутку над лицом Бони сыграло жаркое солнце в Мексике, где была блогер и ежедневно совершала пробежки.
В итоге Боне пришлось месяц избавляться от страшных пятен на лице.
Прошу не пугаться, кожа слезает кусками, — подписала снимок бывшая телеведущая.
@victoriabonya
Виктория Боня сейчас не работает на телевидении, она ведёт собственный блог в соцсетях, где делится лайфхаками о том, как можно хорошо выглядеть в 40 лет. Звезда уверяет, что никогда не прибегала к пластическим операциям, это её «родное» лицо, она устраивает марафоны и пропагандирует фейсбилдинг.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Виктория Боня немало удивила подписчиков, опубликовав в микроблоге совместные фото с теннисистом Маратом Сафиным. Вместе бывшая участница «Дома-2» и бывшая первая ракетка мира съездили в Италию на машине.
Шоу-бизнес,Телевидение,Марат Сафин,Виктория Боня,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители