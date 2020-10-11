У Виктории Бони облезла кожа на лице

Боня знает о своём недостатке внешности — она призналась поклонникам. что её кожа быстро обгорает на солнце и покрывается пятнами. На этот раз злую шутку над лицом Бони сыграло жаркое солнце в Мексике, где была блогер и ежедневно совершала пробежки.

Виктория Боня сейчас не работает на телевидении, она ведёт собственный блог в соцсетях, где делится лайфхаками о том, как можно хорошо выглядеть в 40 лет. Звезда уверяет, что никогда не прибегала к пластическим операциям, это её «родное» лицо, она устраивает марафоны и пропагандирует фейсбилдинг.