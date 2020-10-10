Любовница расчлененного рэпера рассказала о Картрайте

«Интересным, обворожительным» называет Надежда Романенко погибшего чудовищной смертью Александра Юшко, который был известен под псевдонимом Энди Картрайт.
Надежду считают любовницей Александра и косвенной виновницей его гибели. Есть версия, что именно ревность к ней подвигла супругу музыканта убить мужа и расчленить его тело, — информирует 5 Канал.
«Мы познакомились в 2013 году благодаря людям, которые привезли его на первый сольный концерт в России. Это были мои друзья», — рассказывает девушка.
Только через год Александр и Надежда снова встретились. Тогда и завязался их роман.
К чему бы он привел в итоге — неизвестно. Предполагается, что измученная ревностью жена Картрайта решила поставить кровавую точку.
«Он старался отгородить меня от друзей и завладеть моим вниманием. Мне показался он приятным, начитанным, умным человеком. Я могла только поддерживать его дело, потому что людям надо совершенствоваться. Он мог со мной советоваться. Интересный внешне, обворожительный», — Романенко говорит о погибшем возлюбленном только хорошее.
Как ранее писал «Рамблер», о смерти Энди Картрайта стало известно в конце июля.
В квартире артиста в Санкт-Петербурге были обнаружены части его расчлененного тела, хранящиеся в холодильнике. В убийстве рэпера обвинили его супругу, которая вину в преступлении категорически отрицает.