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«Машу Распутину не трогайте!» Шнуров заступился за певицу 

Ирина Лебедева 35 минут назад
«Машу Распутину не трогайте!» Шнуров заступился за певицу
Фото: РИА Новости
Сергей Шнуров убежден, что Маша Распутина поет лучше, чем Уитни Хьюстон. Об этом он заявил на шоу «Голос».
На Первом канале начался девятый сезон вокального шоу «Голос». Наставники выбирали себе подопечных.
После выступления Алины Виардо из Пскова, исполнившей песню Лозы «Плот», к девушке не повернулся ни один из наставников.
Это было довольно удивительно, поскольку Алина уже была финалисткой конкурса «Новая Звезда» на канале «Звезда», участвовала в шоу Аллы Пугачевой «Фактор А» и других телепроектах, — рассказал Сosmo.ru.
Сюткин озвучил, что ему вначале послышались в пении Алины интонации Анжелики Варум.

«Но всё-таки потом безоговорочно победила Мария Распутина — с такой «раскрывающейся» манерой исполнения», сказал он.

Сергей Шнуров иронии Сюткина не одобрил.

«Если бы в финале прозвучала Маша Распутина — я бы обязательно повернулся. Но ее не было. Маша Распутина — великий исполнитель. Уитни Хьюстон вообще в подметки не годится Машке Распутиной! Вы представьте, если бы они вместе сошлись в бое в грязи. Вот кто кого? Маша ее просто разорвет в клочья!»

Коллеги лидера группировки «Ленинград» буквально потеряли дар речи.

«Что у тебя за фантазии!»— отреагировала Гагарина.

«Вы подождите — Машу Распутину не трогайте! Это икона нашего русского стиля», — заявил Шнуров.

Как ранее писал «Рамблер», Алиса Вокс заявила, что Шнуров является хорошим манипулятором и сделал из «Ленинграда» секту: всем говорил, что они команда, одно целое и семья.
И теперь, когда он всех ребят кинул и оставил без средств к существованию, выяснилось, что все его слова были ложью, просто она раньше всех это поняла.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Алиса Вокс , Уитни Хьюстон , Анжелика Варум , Сергей Шнуров , Алла Пугачева , Псков
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