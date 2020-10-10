«Машу Распутину не трогайте!» Шнуров заступился за певицу 

«Если бы в финале прозвучала Маша Распутина — я бы обязательно повернулся. Но ее не было. Маша Распутина — великий исполнитель. Уитни Хьюстон вообще в подметки не годится Машке Распутиной! Вы представьте, если бы они вместе сошлись в бое в грязи. Вот кто кого? Маша ее просто разорвет в клочья!»