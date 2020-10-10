«Вера портит Костю»: раскрыты тайны семьи Меладзе 

Вера Брежнева
— женщина с характером сильным, незаурядным, она умеет добиваться своего, не гнушаясь ничем — считает бывший охранник группы «ВИА ГРА» Сергей.
В интервью на украинском YouTube-канале «Грошi» он рассказал
, что именно благодаря ему девушка в свое время попала в музыкальный коллектив. Эффектная Вера Галушка (настоящая фамилия Брежневой) выделялась из толпы поклонниц не только красивой внешностью, но и тем, что уже тогда ее сопровождал охранник.
«Мы познакомились на одном из выступлений в Днепропетровске. Стояли в очереди поклонники, хотели взять автограф. Вышел, смотрю — стоит Вера. Она уже тогда с охранником. Не знаю, была она бедной или нет, но мужчина у нее был. Даже как-то приглашал в ресторан, мы втроем обедали, приятный мужчина. Подробностей не знаю», — рассказал Сергей.
Вера стала приходить на все концерты группы, проходила за кулисы. На каком-то конкурсе удачно выступила на сцене. Так что, когда в коллективе потребовалась замена, Сергей сам вызвался представить Меладзе девушку.
Это решение в корне изменило будущее и Веры, и Константина, и его тогдашней супруги Яны. Да и дружеские отношения Веры и Сергея тут же закончились.
«Как только она зашла, у Константина, по-моему, даже очки упали. На третий день она уже поехала на гастроли, и с того дня она уже со мной не здоровалась. Так что Верин характер я «вкурил» сразу. Ради своей цели она может перешагнуть через любого».
Далее Вера завоевывала одну позицию за другой. Как в певческой карьере, так и в личной жизни Константин ради нее оставил жену и троих детей. Сергей, кстати, высокого мнения о Яне, он назвал ее мудрой и красивой женщиной.
В дальнейшем Вера, по его словам, находила способы избавляться от женщин, которых считала возможными соперницами. Так, одно время Меладзе писал много песен для Полины Гагариной
.
«Когда Константин занимался Полиной Гагариной, там сходу песни пошли, он понял, где у нее душа. У меня было ощущение, что появилась новая Хьюстон, Гагарина была просто бомба», — с восхищением отметил Сергей.
Вера же якобы сочла Полину опасной соперницей.
«Знаю точно, что она Константину поставила условие — или я, или она. И Костя по непонятным мне причинам вынужден был с ней расстаться, с Гагариной».
Как полагает бывший сотрудник коллектива, Брежнева научилась ловко манипулировать своим супругом. Как только поползли слухи о том что у Меладзе что-то намечается с Эрикой Герцер — Вера удалила и эту потенциальную конкурентку.
«Вера портит отношения. На мой взгляд, самого Костю. Это разные люди. Она переступает через все, может сделать так, что кто-то может стать уже и Галушкой», — резюмировал Сергей.
Как ранее писал
«Рамблер», Вера Брежнева вышла замуж за продюсера Константина Меладзе в 2015 году. По слухам, до этого они долгое время старались держать свои отношения в тайне.
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