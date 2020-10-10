«Вера портит Костю»: раскрыты тайны семьи Меладзе 

Вера Брежнева — женщина с характером сильным, незаурядным, она умеет добиваться своего, не гнушаясь ничем — считает бывший охранник группы «ВИА ГРА» Сергей.

В интервью на украинском YouTube-канале «Грошi» он рассказал , что именно благодаря ему девушка в свое время попала в музыкальный коллектив. Эффектная Вера Галушка (настоящая фамилия Брежневой) выделялась из толпы поклонниц не только красивой внешностью, но и тем, что уже тогда ее сопровождал охранник.

«Мы познакомились на одном из выступлений в Днепропетровске. Стояли в очереди поклонники, хотели взять автограф. Вышел, смотрю — стоит Вера. Она уже тогда с охранником. Не знаю, была она бедной или нет, но мужчина у нее был. Даже как-то приглашал в ресторан, мы втроем обедали, приятный мужчина. Подробностей не знаю», — рассказал Сергей.

Вера стала приходить на все концерты группы, проходила за кулисы. На каком-то конкурсе удачно выступила на сцене. Так что, когда в коллективе потребовалась замена, Сергей сам вызвался представить Меладзе девушку.

Это решение в корне изменило будущее и Веры, и Константина, и его тогдашней супруги Яны. Да и дружеские отношения Веры и Сергея тут же закончились.

«Как только она зашла, у Константина, по-моему, даже очки упали. На третий день она уже поехала на гастроли, и с того дня она уже со мной не здоровалась. Так что Верин характер я «вкурил» сразу. Ради своей цели она может перешагнуть через любого».

Далее Вера завоевывала одну позицию за другой. Как в певческой карьере, так и в личной жизни Константин ради нее оставил жену и троих детей. Сергей, кстати, высокого мнения о Яне, он назвал ее мудрой и красивой женщиной.

В дальнейшем Вера, по его словам, находила способы избавляться от женщин, которых считала возможными соперницами. Так, одно время Меладзе писал много песен для Полины Гагариной

«Когда Константин занимался Полиной Гагариной, там сходу песни пошли, он понял, где у нее душа. У меня было ощущение, что появилась новая Хьюстон, Гагарина была просто бомба», — с восхищением отметил Сергей.

Вера же якобы сочла Полину опасной соперницей.

«Знаю точно, что она Константину поставила условие — или я, или она. И Костя по непонятным мне причинам вынужден был с ней расстаться, с Гагариной».

Как полагает бывший сотрудник коллектива, Брежнева научилась ловко манипулировать своим супругом. Как только поползли слухи о том что у Меладзе что-то намечается с Эрикой Герцер — Вера удалила и эту потенциальную конкурентку.

«Вера портит отношения. На мой взгляд, самого Костю. Это разные люди. Она переступает через все, может сделать так, что кто-то может стать уже и Галушкой», — резюмировал Сергей.