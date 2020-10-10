В деле о смерти Легкоступовой обнаружена важная улика

Обстоятельства трагической гибели народной артистки Валентины Легкоступовой продолжают изучать следователи. Стало известно, что перед смертью певица написала расписку об отчуждении квартиры. То есть, она была готова кому-то отдать свое жилье,

Этот документ сейчас находится у представителей правоохранительных органов . Адвокат Сергей Жорин , который представляет интересы семьи Валентины Легкоступовой, сообщил, что эту расписку видела ее дочь.

«Анетта была в шоке, она видела этот рукописный текст, но сфотографировать расписку не было возможности, потому что она приобщена к материалам дела», — цитирует слова адвоката СтарХит.

Возможно, этот документ укажет на того человека, или группу лиц, которым была выгодна смерть Легкоступовой. Родственники певицы небезосновательно считают, что травмы, от которых она скончалась, не могли были быть получены в результате случайного падения в ванной. Того же мнения придерживается и адвокат.

«Мне удалось получить снимки ванной, в которой певица якобы поскользнулась и приобрела смертельные травмы. Почти вся правая часть ее тела повреждена. Чтобы так упасть, нужно падать, грубо говоря, плашмя, не группируясь, на что-то твердое — кафель, асфальт. Получив снимки, был крайне удивлен. Ванной там, в принципе, нет как таковой — только душевая кабина, упасть в которой нереально, она как шкафчик», — рассказал Сергей Жорин. Более того, как сообщили СМИ, в квартире была найдена обернутая в полотенце гантель. Предположительно, на полотенце были следы крови, его отправили на экспертизу.

Версию падения Валентины в ванной комнате выдвинул ее новоиспеченный супруг Юрий Фирсов