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Звезда «Кадетства» рассказал о распутной жизни в 16 лет 

Слово и Дело 1 час назад
Офигенчик: звезда «Кадетства» рассказал о распутной жизни
Фото: скриншот
Российский актер Кирилл Емельянов, ставший известным после роли в популярном сериале "Кадетство", рассказал в YouTube-шоу о том, как популярность повлияла на его жизнь, а также об интимной связи со взрослыми женщинами.
Макалей Калкин, Эдвард Ферлонг и ряд других "маленьких звезд" однажды проснулись всемирно известными. В какой-то момент знаменитости не смогли совладать с внезапно свалившейся на них популярностью, пустившись во все тяжкие. Отчасти так произошло и с актером Кириллом Емельяновым, который признался, что после съемок спешил в недоступные обычным подросткам заведения.
Сериал "Кадетство" снимали в Суворовском училище Твери. По завершении съемочного дня некоторые из актеров отправлялись на экскурсии по старинному русскому городу, однако 16-летний Емельянов предпочитал другой досуг.

"Заказываешь себе сразу дорогой коньяк, и все телки за баром такие: "Ни фига себе! Я реально рок-н-рольщик", — не без удовольствия вспоминает актер.

Емельянов в беседе с изданием признался, что в стремлении склонить женщин к интимной связи, ему нередко приходилось вешать им "лапшу" на уши, выдавая себя за совершеннолетнего. Так случилось и с первой гражданской женой: Емельянов отметил, что она была старше его на 11 лет, и такая разница в возрасте — это "офигенчик". Также артист подчеркнул, что в то время ему приходилось общаться с девушками, внешность которых, по его мнению, оставляла желать лучшего — их звезда "Кадетства" называл "облезлыми".
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Комментарии
Шоу-бизнес , Эдвард Ферлонг , Кирилл Емельянов
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