Кудрявцева разрыдалась в прямом эфире

Лера Кудрявцева опубликовала трогательное домашнее видео, где пожаловалась на навалившиеся проблемы. В кадре 49-летняя телеведущая лежит на подушке, признаётся, что очень устала и не скрывает льющихся слёз.

Накануне ведущая блистала на музыкальном детском конкурсе в Крыму , где восхитила зрителей безупречным вкусом. Эффектное платье и идеальный макияж в финале конкурса не остались не замеченными зрителями. И вот теперь Кудрявцева по неизвестным причинам дала слабину.

Просто устала… Что-то навалилось за эти дни все подряд… Всё, сил нет, нервы не выдерживают, — призналась поклонникам телезвезда.

Пользователи посочувствовали ведущей и посоветовали ей не грустить, пообещав, что в ближайшее время у неё всё наладится.