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Экс-супруг Волочковой подарил невесте кольцо за 25 миллионов 

Вероника Полынина 30 минут назад
Экс-супруг Волочковой подарил невесте кольцо за 25 млн
Фото: РИА Новости
Телеведущая Елена Николаева продемонстрировала подарок жениха, бизнесмена Игоря Вдовина, — кольцо стоимостью около 25 млн рублей.
Ведущая «Утра России» появилась в дорогом украшении на красной дорожке Московского международного кинофестиваля. Ранее Николаева показала кольцо в Instagram — телеведущая рассказала, что ее избранник сделал ей предложение, и она сказала «да».
Дизайнер украшений Влад Торхов заявил «Комсомольской правде», что украшение Николаевой похоже на кольцо Graff стоимостью около 25 млн рублей.
Напомним, что жених Николаевой Игорь Вдовин — бывший гражданский супруг балерины Анастасии Волочковой и отец ее дочери Ариадны. Год назад Ариадна окончательно перебралась жить к отцу. Вероятно, с будущей мачехой у девочки сложились теплые отношения.
Как сообщал «Рамблер», Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин поженились в 2007 году в Санкт-Петербурге спустя два года после рождения Ариадны. Тогда танцовщица потратила несколько миллионов рублей на пышное сопровождение, дорогие костюмы и оформление. Впоследствии выяснилось, что торжество было неофициальным, поскольку пара так и не расписалась в ЗАГСе.
Сегодня Волочкова собирается отсудить у Вдовина 3 млн долларов, которые несколько лет назад якобы занимала ему на развитие бизнеса.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Игорь Вдовин , Елена Николаева , Комсомольская правда
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