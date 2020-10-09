Экс-супруг Волочковой подарил невесте кольцо за 25 млн

Ведущая «Утра России» появилась в дорогом украшении на красной дорожке Московского международного кинофестиваля. Ранее Николаева показала кольцо в Instagram — телеведущая рассказала, что ее избранник сделал ей предложение, и она сказала «да».

Дизайнер украшений Влад Торхов заявил «Комсомольской правде» , что украшение Николаевой похоже на кольцо Graff стоимостью около 25 млн рублей.

Напомним, что жених Николаевой Игорь Вдовин — бывший гражданский супруг балерины Анастасии Волочковой и отец ее дочери Ариадны. Год назад Ариадна окончательно перебралась жить к отцу. Вероятно, с будущей мачехой у девочки сложились теплые отношения.

Как сообщал «Рамблер», Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин поженились в 2007 году в Санкт-Петербурге спустя два года после рождения Ариадны. Тогда танцовщица потратила несколько миллионов рублей на пышное сопровождение, дорогие костюмы и оформление. Впоследствии выяснилось, что торжество было неофициальным, поскольку пара так и не расписалась в ЗАГСе.

Сегодня Волочкова собирается отсудить у Вдовина 3 млн долларов, которые несколько лет назад якобы занимала ему на развитие бизнеса.