Бородина раскритиковала Собчак-журналистку

Бородина заявила, что они с Собчак никогда не были подругами, хотя одно время общались и даже созванивались. Телеведущая отметила, что ей нравятся интервью бывшей коллеги, но оказаться на месте ее гостей она не хотела бы.
«Это странно, когда журналист, после уже того, как тебе дали интервью, стебет через комменты героя», - написала Бородина в сторис Instagram.
Как отмечает «Вокруг ТВ», Ксения, вероятно, имела в виду смешные и обидные комментарии зрителей, которые Собчак регулярно публикует в сторис после выхода очередного интервью.
Как сообщал «Рамблер», на днях героиней «Осторожно, Собчак!» стала певица Наташа Королева. Она, в частности, заявила, что не считает своего мужа Сергея Глушко виноватым в измене. По словам певицы, Глушко – импульсивный взрослый ребенок, и его подставили.