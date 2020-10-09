Крутой скрывает внебрачного сына 

Игорь Крутой может скрывать внебрачного ребенка, предположили пользователи Сети. Поклонники сделали пришли к такому выводу, проанализировав его поведение в ходе последнего интервью, сообщает «Невские новости».

Речь идет об интервью YouTube-каналу «Алена, блин!». В ходе беседы с автором шоу Крутого попросили прокомментировать фотографию, на котором изображен композитор, его дети и неизвестный молодой человек. В подписи к снимку дочь Крутого отметила, что все присутствующие на фото поздравляют «папу с днем рождения». На просьбу ведущей рассказать, кем является никому не известный парень, композитор заявил, что это «просто человек». Больше о нем Крутой не сказал ни слова.

Пользователи Сети, проанализировав поведение звезды, пришли к выводу, что он может скрывать внебрачного сына. Однако некоторые отметили, что Крутой просто не хочет распространяться о подробностях своей личной жизни.