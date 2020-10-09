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Крутой скрывает внебрачного сына 

Павел Тиунов 1 час назад
Крутой скрывает внебрачного сына
Фото: РИА Новости
Игорь Крутой может скрывать внебрачного ребенка, предположили пользователи Сети. Поклонники сделали пришли к такому выводу, проанализировав его поведение в ходе последнего интервью, сообщает «Невские новости».
Речь идет об интервью YouTube-каналу «Алена, блин!». В ходе беседы с автором шоу Крутого попросили прокомментировать фотографию, на котором изображен композитор, его дети и неизвестный молодой человек. В подписи к снимку дочь Крутого отметила, что все присутствующие на фото поздравляют «папу с днем рождения». На просьбу ведущей рассказать, кем является никому не известный парень, композитор заявил, что это «просто человек». Больше о нем Крутой не сказал ни слова.
Пользователи Сети, проанализировав поведение звезды, пришли к выводу, что он может скрывать внебрачного сына. Однако некоторые отметили, что Крутой просто не хочет распространяться о подробностях своей личной жизни.
В этом же интервью, как сообщал «Рамблер», Игорь Крутой рассказал, как Ксения Собчак чуть не довела о самоубийства Льва Лещенко. Поводом для мыслей о суициде у Народного артиста России стали сообщения светской львицы о том, что он «перезаражал» звезд коронавирусом.
Комментарии
Шоу-бизнес , Игорь Крутой , Лев Лещенко , Ксения Собчак
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