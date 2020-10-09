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Агутин может получить «Грэмми» 

Артём Кульша 1 час назад
Агутин может получить «Грэмми»
Фото: РИА Новости
Певец Леонид Агутин может получить премию «Грэмми». Об этом сообщает ТАСС.
27 марта, как сообщал «Рамблер», Агутин выпустил альбом La Vida Cosmopolita. В него вошли 11 песен, в создании которых приняли участие представители США, Кубы, России, Колумбии, Никарагуа, Венесуэлы, Аргентины и Пуэрто-Рико.
Сегодня пресс-секретарь певца Наталия Николенко сообщила, что La Vida Cosmopolita вошел в лонг-лист номинантов на «Грэмми» — премии, которую вручает американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи. Альбом представлен в двух номинациях — «Лучший альбом года» и «Лучший латинский поп-альбом».
Кроме того, песня Агутина и Эла Ди Меолы Just A Rainy Day номинирована как «Лучший дуэт» и «Лучшая аранжировка», а клип Funky Cha — как «Лучшее музыкальное видео».

«Шорт-лист будет объявлен в декабре», — рассказала Николенко.

В 2018 году американский музыкант Рэнди Ньюман получил «Грэмми» в номинации «Лучшая аранжировка» за песню Putin о жизни президента России Владимира Путина.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Рэнди Ньюман , Леонид Агутин , Владимир Путин
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