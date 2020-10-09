Агутин может получить «Грэмми» 

27 марта, как сообщал «Рамблер», Агутин выпустил альбом La Vida Cosmopolita. В него вошли 11 песен, в создании которых приняли участие представители США, Кубы, России, Колумбии, Никарагуа, Венесуэлы, Аргентины и Пуэрто-Рико.

Сегодня пресс-секретарь певца Наталия Николенко сообщила, что La Vida Cosmopolita вошел в лонг-лист номинантов на «Грэмми» — премии, которую вручает американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи. Альбом представлен в двух номинациях — «Лучший альбом года» и «Лучший латинский поп-альбом».

Кроме того, песня Агутина и Эла Ди Меолы Just A Rainy Day номинирована как «Лучший дуэт» и «Лучшая аранжировка», а клип Funky Cha — как «Лучшее музыкальное видео».

«Шорт-лист будет объявлен в декабре», — рассказала Николенко.