Королева призвала не верить новым скандалам с Тарзаном

Певица Наташа Королева обратилась к поклонникам в Instagram и призвала их не верить очередному скандалу про нее и про ее мужа Сергея Глушко , более известного как Тарзан.

По словам артистки, если скандала не хватает, то его выдумывают, а потом раскручивают, подливая грязи.

«Поэтому, дорогие друзья, если на днях в очередной раз вам будут подавать блюдо под соусом очередного скандала «про меня», «про Тарзана» «про мою семью» и т.д., выключите эту чепуху, берегите свои уши и глаза!» — попросила поклонников Королева.

Она также посоветовала посмотреть фильм «Паразиты», где «четко показано, какие люди-паразиты пытаются разрушать нашу жизнь».

Как сообщал «Рамблер», ранее Сергей Глушко признался, что изменил своей жене. Он заявил, что его «склеили» две девушки, одна из которых впоследствии сообщила, что беременна. При этом Наташа Королева оправдала поведение мужа, отметив, что его просто подставили.