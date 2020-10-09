«Приезжайте снимать побои»: Овсиенко прервала молчание 

Певица Татьяна Овсиенко опровергла слухи об избивающем ее муже и рассказала, что сейчас отдыхает с супругом в Крыму . Об этом сообщает «СтарХит».

«Приезжайте снимать побои. Весь день смеялась и продолжаю», — так Овсиенко прокомментировала новости о домашнем насилии.

Певица отметила, что на публике она давно не появлялась из-за пандемии и своей нелюбви к соцсетям. По словам Овсиенко, они с мужем уже неделю путешествуют по Крыму, купаются и занимаются спортом.

«Столько внимания давно не наблюдала к моей персоне. Может, сейчас, дай Бог, хоть корпоративы пойдут, все захотят посмотреть на меня — не избитую, живую и здоровую», — подчеркнула она.

Как писал «Рамблер», ранее неназванные соседи и друзья певицы заявили «Комсомольской правде», что подозревают ее мужа в избиениях и попытках споить Овсиенко.

По словам одной из собеседниц издания, певица живет с трижды судимым мужчиной. Соседка утверждает, что Овсиенко продала почти все имущество, чтобы помочь ему выйти из тюрьмы. В 2020-м отношения певицы с мужем ухудшились из-за нехватки денег, она перестала общаться с друзьями и начала «прикладываться к рюмке», заявила подруга.

«Одна соседка общалась с Татьяной. Говорит, у нее задрался рукав, а под ним вся рука в синяках. Соседка ее спросила: «Таня, это тебя муж избил?». Ну а кто же еще?! Татьяна голову опустила, ушла от ответа», — заявила подруга.

Она добавила, что муж пытается споить певицу: по утрам приносит ей дешевое шампанское, а вечером — суррогатный коньяк.