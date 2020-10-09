Королева отреагировала на новый скандал с участием мужа 

«Дорогие друзья, если на днях в очередной раз вам будут подавать блюдо под соусом очередного скандала «про меня», «про Тарзана» «про мою семью» и т.д., — выключите эту чепуху, берегите свои уши и глаза! Или хотя бы сделайте потише….», — написала Королева в Instagram.