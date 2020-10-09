Королева отреагировала на новый скандал с участием мужа 

Наташа Королева рекомендовала не читать новости и не смотреть телепрограммы, в которых обсуждается скандал в ее семье.
Певица отметила, что «если скандала не хватает, его выдумывают».
«Дорогие друзья, если на днях в очередной раз вам будут подавать блюдо под соусом очередного скандала «про меня», «про Тарзана» «про мою семью» и т.д., — выключите эту чепуху, берегите свои уши и глаза! Или хотя бы сделайте потише….», — написала Королева в Instagram.
В качестве альтернативы скандальным телешоу Королева предложила посмотреть оскароносный фильм «Паразиты», где, по словам певицы, «четко показано, в каком мире мы живем, и какие Люди-Паразиты пытаются разрушать нашу жизнь».
Отметим, что подписчики певицы не поддержали ее призывов. Они отметили, что и сама Королева, и ее муж Сергей Глушко неоднократно комментировали и подогревали интерес к себе с помощью скандала с изменой, который активно обсуждается в СМИ.
Как сообщал «Рамблер», на днях актриса Анастасия Шульженко, называющая себя любовницей Глушко, приняла участие в программе «Прямой эфир» Андрея Малахова. В передаче было показано видео, на котором Шульженко пытается поговорить с Тарзаном и признается ему в любви. Глушко отбивается от бывшей возлюбленной и толкает ее так, что девушка падает на пол и ударяется головой.