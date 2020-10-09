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«Я без ума от нее»: Тимур Родригез показал нового члена семьи 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
«Я без ума от нее»: Родригез показал нового члена семьи
Фото: РИА Новости
Тимур Родригез — примерный семьянин. С 2007 году шоумен состоит в браке с Анной Девочкиной. Пара воспитывает двух сыновей — Мигеля и Дэниэла. Теперь же в семье Родригеза случилось еще одно пополнение. Они завели домашнего питомца — кошку породы русская голубая. Снимком пушистого животного Тимур поделился в своем Instagram.

«Знакомьтесь, это Грэйс! Не знаю, как вы, а я без ума от нее», — написал Родригез.

Зеленоглазый котенок с большими ушами не оставил равнодушными фанатов шоумена.

«Космическая! Комочек счастья!», — писали пользователи Сети.

Этим летом Тимур стал ведущим сразу двух телепроектов. Он успел съездить на юг России, где снимали «Золото Геленджика» и прокатился по стране в рамках съемок «Орел и Решка. Россия».
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Шоу-бизнес , Тимур Родригез , Мигель
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