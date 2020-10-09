Все новости на карте

Маколей Калкин примерил маску с изображением своего лица, повторив фирменный крик своего героя из популярной в 1990-е годы комедии. Фотографию в ней звезда «Один дома» опубликовал в своем аккаунте в Instagram. На ней изображена часть лица персонажа из фильма с прижатыми к нему руками.

«Спасаюсь от ковида тем, что ношу содранную кожу молодого себя», — подписал снимок 40-летний актер.

В своем сообщении Маколей Калкин также призвал детей не забывать надевать маски. Так актер напомнил всем о необходимости использовать индивидуальные средства защиты.