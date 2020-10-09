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Примеривший маску с изображением своего лица Калкин попал на видео 

Алевтина Жаркова 52 минуты назад
Маколей Калкин примерил маску с изображением своего лица, повторив фирменный крик своего героя из популярной в 1990-е годы комедии. Фотографию в ней звезда «Один дома» опубликовал в своем аккаунте в Instagram. На ней изображена часть лица персонажа из фильма с прижатыми к нему руками.

«Спасаюсь от ковида тем, что ношу содранную кожу молодого себя», — подписал снимок 40-летний актер.

В своем сообщении Маколей Калкин также призвал детей не забывать надевать маски. Так актер напомнил всем о необходимости использовать индивидуальные средства защиты.
Шоу-бизнес , Видео , Маколей Калкин
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