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СМИ узнали о миллионных заработках «обедневшего» композитора Дробыша 

News.ru 27 минут назад
Вскрылся обман Дробыша
Фото: РИА Новости
Виктор Дробыш, сокрушавшийся о бедственном положении артистов во время пандемии, заработал за это время миллионы рублей. У композитора есть свой бизнес, на его имя зарегистрированы десять организаций.
Одну из фирм — «3Д Мьюзик Стар» Дробыш — сейчас ликвидирует, так как она в прошлом году вообще не принесла никакой выручки. Девять других зарабатывают в самых разных областях: на радио, в искусстве, в финансово-промышленной сфере, пишет KP.RU.
Самое успешное детище Дробыша — Первое музыкальное издательство, которым он руководит вместе с Константином Меладзе. В прошлом году оно принесло композитору 177 млн рублей.
Тему о бедственном положении артистов во время пандемии первым поднял продюсер Иосиф Пригожин. Дробыш поддержал его, только недавно заявив, что всем артистам грозит финансовый крах в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. Также композитор отметил, что не получал никакой поддержки от государства.
Ранее NEWS.ru сообщал, что певец Олег Газманов пожаловался на бедственное положение артистов из-за отмены концертов на фоне пандемии коронавируса. По словам музыканта, у него больше нет возможности полноценно содержать свою многочисленную команду — музыкантов, звукорежиссёров, технический персонал.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Константин Меладзе , Виктор Дробыш , Иосиф Пригожин , Олег Газманов , Комсомольская правда
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