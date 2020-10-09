Вскрылся обман Дробыша

Виктор Дробыш , сокрушавшийся о бедственном положении артистов во время пандемии, заработал за это время миллионы рублей. У композитора есть свой бизнес, на его имя зарегистрированы десять организаций.

Одну из фирм — «3Д Мьюзик Стар» Дробыш — сейчас ликвидирует, так как она в прошлом году вообще не принесла никакой выручки. Девять других зарабатывают в самых разных областях: на радио, в искусстве, в финансово-промышленной сфере, пишет KP.RU.

Самое успешное детище Дробыша — Первое музыкальное издательство, которым он руководит вместе с Константином Меладзе . В прошлом году оно принесло композитору 177 млн рублей.

Тему о бедственном положении артистов во время пандемии первым поднял продюсер Иосиф Пригожин . Дробыш поддержал его, только недавно заявив, что всем артистам грозит финансовый крах в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. Также композитор отметил, что не получал никакой поддержки от государства.