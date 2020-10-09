Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Лоза отреагировал на слухи об алкоголизме Татьяны Овсиенко 

News.ru 1 час назад
Лоза отреагировал на слухи об алкоголизме Овсиенко
Фото: РИА Новости
Юрий Лоза заявил, что ничего не знает о проблемах с алкоголем у певицы Татьяны Овсиенко. Композитор сказал, что особо не общался с артисткой в последние годы.
По словам Лозы, его в последнее время мало интересует жизнь других артистов. А про Овсиенко, скорее всего, хорошо знают в «Мираже», где она когда-то выступала, уверен исполнитель.

Скажу так: на съёмки приходит, как правило, один человек, дома он уже другой, с друзьями третий. Мы все разные, — пояснил композитор в беседе с Teleprogramma.pro.

Поводом для комментариев стало сообщение подруги Татьяны Овсиенко, которая забила тревогу якобы о том, что певица спивается. Виноватым в этом приятельница артистки назвала её мужа, который недавно вернулся из колонии и поколачивает солистку «Миража».
Ранее NEWS.ru сообщал, что клинический психолог и подруга Валентины Легкоступовой Елена Перелыгина проанализировала поведение Татьяны Овсиенко. Результаты оказались неутешительны — певица действительно спивается и испытывает серьёзные проблемы в жизни.
Видео дня. Осужденная по делу «Оборонсервиса» Васильева стала академиком
News.ru: последние новости
СМИ узнали о миллионных заработках «обедневшего» композитора Дробыша СМИ узнали о миллионных заработках «обедневшего» композитора Дробыша Газманов показал архивный снимок с Путиным и поблагодарил его за Крым Газманов показал архивный снимок с Путиным и поблагодарил его за Крым Лоза отреагировал на слухи об алкоголизме Татьяны Овсиенко Лоза отреагировал на слухи об алкоголизме Татьяны Овсиенко
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Татьяна Овсиенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России предрекли неизбежную войну с Западом
России предрекли неизбежную войну с Западом
Россия испытает убийцу авианосцев на глазах у США и Японии
Россия испытает убийцу авианосцев на глазах у США и Японии
Тысячи москвичей не смогли попасть в метро
Тысячи москвичей не смогли попасть в метро
ЕС опять показал Киеву, кто на Украине главный
ЕС опять показал Киеву, кто на Украине главный
Видео
Опубликовано видео пожара в небоскребе в Южной Корее
00:40
Опубликовано видео пожара в небоскребе в Южной Корее
Происшествия В мире
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
01:11
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
Происшествия
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
00:46
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
Происшествия
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
00:30
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
Происшествия
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
00:52
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
Происшествия
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
00:43
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
Общество
Опубликовано видео тренировки отряда спецназа
00:48
Опубликовано видео тренировки отряда спецназа
Армия
Масочный рейд в Подмосковье попал на видео
03:29
Масочный рейд в Подмосковье попал на видео
Общество
Частный самолет для корги попал на видео
01:30
Частный самолет для корги попал на видео
Общество
Появилось видео встречи Меркель с Тихановской
01:41
Появилось видео встречи Меркель с Тихановской
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение