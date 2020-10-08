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Любовница Тарзана написала заявление в полицию о побоях 

РИА «ФедералПресс» и ещё 4 12 часов назад
Любовница Тарзана написала заявление в полицию о побоях
Фото: РИА Новости
Анастасия Шульженко, заявившая о любовной связи с Тарзаном, написала на него заявление в полицию. Сергея Глушко обвиняют в побоях.
Ранее Шульженко рассказала в одном из телешоу, что артист толкнул ее. Инцидент произошел, когда женщина подкараулила возлюбленного у гримерки, чтобы мирно решить вопрос. По словам Шульженко, Глушко схватил и сильно толкнул ее, из-за чего женщина упала. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму. После этого Шульженко написала заявление в полицию, сообщает телеграм-канал «Мэш».
Напомним, певица Наташа Королева и ее муж Тарзан разъехались. Это произошло после видео, в котором супруг признается в измене артистке, пока та отдыхала. Когда Королева вернулась домой, то не досчиталась пяти миллионов и драгоценностей. Видеоролик Тарзан потом удалил. Однако разлучница звездной пары опубликовала фото, которые обличали мужа певицы в измене.
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Шоу-бизнес , Анастасия Шульженко , Наташа Королева , Сергей Глушко
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