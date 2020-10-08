Дана Борисова отказалась помогать Овсиенко

Телеведущая Дана Борисова не намерена помогать эстрадной певице Татьяне Овсиенко , которую якобы спаивает гражданский муж. Об этом телеведущая рассказала во время пресс-конференции о наркомании и алкоголизме в российском шоу-бизнесе, которая прошла 8 октября на площадке Медиагруппы «Патриот».

Ко мне уже обращались с просьбой помочь Татьяне Овсиенко. Существует вброс, что она нетрезвая бродит по участку своего загородного дома, и что её спаивает нынешний сожитель, потому что хочет отнять загородный дом или квартиру, — отметила светская львица.

Она подчеркнула, что не намерена никому помогать, напомнив историю с российской балериной Анастасией Волочковой, которая пыталась отсудить у Борисовой один миллион рублей за клевету.

Может быть это всё не подтвердится. Просто я уже одну спасала. По итогу получила иск на один миллион рублей. Поняла, что это неблагодарное дело, — добавила Борисова.

По словам телеведущей, информация о том, что Татьяна Овсиенко страдает от алкогольной зависимости пока не нашла официального подтверждения, поэтому не стоит бить тревогу раньше времени, передаёт портал iReactor.