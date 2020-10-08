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Дана Борисова объяснила, почему не будет помогать Овсиенко 

News.ru 1 час назад
Дана Борисова отказалась помогать Овсиенко
Фото: РИА Новости
Телеведущая Дана Борисова не намерена помогать эстрадной певице Татьяне Овсиенко, которую якобы спаивает гражданский муж. Об этом телеведущая рассказала во время пресс-конференции о наркомании и алкоголизме в российском шоу-бизнесе, которая прошла 8 октября на площадке Медиагруппы «Патриот».

Ко мне уже обращались с просьбой помочь Татьяне Овсиенко. Существует вброс, что она нетрезвая бродит по участку своего загородного дома, и что её спаивает нынешний сожитель, потому что хочет отнять загородный дом или квартиру, — отметила светская львица.

Она подчеркнула, что не намерена никому помогать, напомнив историю с российской балериной Анастасией Волочковой, которая пыталась отсудить у Борисовой один миллион рублей за клевету.

Может быть это всё не подтвердится. Просто я уже одну спасала. По итогу получила иск на один миллион рублей. Поняла, что это неблагодарное дело, — добавила Борисова.

По словам телеведущей, информация о том, что Татьяна Овсиенко страдает от алкогольной зависимости пока не нашла официального подтверждения, поэтому не стоит бить тревогу раньше времени, передаёт портал iReactor.
Ранее NEWS.ru писал, что подруги Татьяны Овсиенко считают, что певицу нужно спасать от её сожителя. Знакомые 53-летней артистки неоднократно заявляли, что она часто становится жертвой издевательств со стороны своего партнёра Александра Меркулова, который ко всему прочему спаивает.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Татьяна Овсиенко , Дана Борисова , Александр Меркулов
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