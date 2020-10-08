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«Это все организовано»: Крутой высказался о скандале с детским «Евровидением» 

Мария Иванова 42 минуты назад
Крутой высказался о скандале с детским «Евровидением»
Фото: РИА Новости
Скандал в соцсетях после победы в отборочном туре на детское «Евровидение» Софии Феськовой был специально организован. Об этом композитор Игорь Крутой заявил в YouTube-шоу «Алена, блин».
Как писал «Рамблер», лидером зрительского голосования во время отбора российского представителя на детском «Евровидении» был Рутгер Гарехт, но после суммирования голосов жюри и зрителей победу одержала София Феськова. Мать Гарехта усомнилась в честности голосования, а в соцсетях заподозрили победительницу и ее семью в связях с организаторами конкурса.
По словам Крутого, этот скандал был специально организован, при этом он попросил «не заставлять его говорить», кем именно.

«Любой конкурс, любой фестиваль, любая премия вызывает такие разговоры. Но я никакого отношения к детскому «Евровидению» не имею», — пояснил Крутой.

Он отметил, что специально взял в жюри «молодых ребят» и уверен, что они все оценивали честно.

«О проплаченных ботах не собираюсь вообще обсуждать. И о том, кто как организовывал давление в Интернете. Есть вопросы, обращайтесь в органы. Моя команда обратится сейчас», — подчеркнул он.

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Шоу-бизнес , Игорь Крутой
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