Крутой высказался о скандале с детским «Евровидением»

Скандал в соцсетях после победы в отборочном туре на детское «Евровидение» Софии Феськовой был специально организован. Об этом композитор Игорь Крутой заявил в YouTube-шоу «Алена, блин».

Как писал «Рамблер», лидером зрительского голосования во время отбора российского представителя на детском «Евровидении» был Рутгер Гарехт, но после суммирования голосов жюри и зрителей победу одержала София Феськова. Мать Гарехта усомнилась в честности голосования, а в соцсетях заподозрили победительницу и ее семью в связях с организаторами конкурса.

По словам Крутого, этот скандал был специально организован, при этом он попросил «не заставлять его говорить», кем именно.

«Любой конкурс, любой фестиваль, любая премия вызывает такие разговоры. Но я никакого отношения к детскому «Евровидению» не имею», — пояснил Крутой.

Он отметил, что специально взял в жюри «молодых ребят» и уверен, что они все оценивали честно.