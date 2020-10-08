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Рудковская высказалась о гонораре суррогатной матери 

Артём Кульша 1 час назад
Рудковская высказалась о гонораре суррогатной матери
Фото: РИА Новости
Информация о том, что продюсер Яна Рудковская заплатила суррогатной матери почти пять миллионов рублей, — полная херня. Об этом, как сообщает Sport24, заявила сама Рудковская.
В 2019 году, как сообщал «Рамблер», Рудковская рассказала о намерении прибегнуть к услугам суррогатной матери из-за нежелания рисковать и рожать самостоятельно. На прошлой неделе она сообщила, что у нее родился сын Арсений. Позже средства массовой информации сообщили, что Рудковская могла заплатить суррогатной матери 4,9 миллиона рублей.

«Слышали звон, да не знают, где он. А если не знаете, то не пишите полную херню!» — прокомментировала продюсер.

Она сообщила, что ей стыдно за анонимные телеграм-каналы, которым информацию приносит сорока на хвосте, а еще больше за СМИ федерального значения, которые их цитируют. По ее мнению, последним так делать несолидно.
В сентябре семилетний сын Рудковской и тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр (Гном Гномыч) попросил своего любимого президента Владимира Путина законодательно запретить СМИ писать гадости про него и других детей.
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Шоу-бизнес , Яна Рудковская , Владимир Путин , Евгений Плющенко
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