Рудковская высказалась о гонораре суррогатной матери 

Информация о том, что продюсер Яна Рудковская заплатила суррогатной матери почти пять миллионов рублей, — полная херня. Об этом, как сообщает Sport24 , заявила сама Рудковская.

В 2019 году, как сообщал «Рамблер», Рудковская рассказала о намерении прибегнуть к услугам суррогатной матери из-за нежелания рисковать и рожать самостоятельно. На прошлой неделе она сообщила, что у нее родился сын Арсений. Позже средства массовой информации сообщили, что Рудковская могла заплатить суррогатной матери 4,9 миллиона рублей.

«Слышали звон, да не знают, где он. А если не знаете, то не пишите полную херню!» — прокомментировала продюсер.

Она сообщила, что ей стыдно за анонимные телеграм-каналы, которым информацию приносит сорока на хвосте, а еще больше за СМИ федерального значения, которые их цитируют. По ее мнению, последним так делать несолидно.