Армяне и азербайджанцы затравили Пенелопу Крус

Фото: @penelopecruzoficial @penelopecruzoficial

Многие пользователи приняли флаг Колумбии за армянский флаг и решили, что Крус захотела поддержать армян в конфликте в Нагорном Карабахе. Под снимком появилось множество комментариев с азербайджанским флагом и начались споры о принадлежности Карабаха.

«Karabakh is Azerbaijan», - написала @moonlight_200405, ее комментарий стал одним из многих аналогичных.

Некоторые пользователи попытались перевести интернет-войну в шутку.

«Теперь армяне скажут, что Пенелопа, тоже армянка. И что на это указывает множество фактов», - добавил @tarantull_ (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены)

«КОЛУМБИЯ ЭТО ДРЕВНИЙ ГОРОД АРМЯН», - заявил @cavidan037.

«Колумбия напала на Азербайджан и Армению кинув в них пачкой кокаина . Другой причины этого мракобесия в комментариях я не вижу)» - отметил @zaursuniverse.

«Начнём с того Христофор Колумб был армянином», - написал @densnov.

Как сообщал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в эскалации ситуации.

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявили, что Азербайджан первым обстрелял местные населенные пункты из «Градов». Позже власти Армении объявили о наступлении азербайджанцев на Нагорный Карабах.

Руководство Азербайджана, в свою очередь, обвинило Армению в провокациях и обстреле азербайджанских сел в прифронтовой зоне. Обе стороны конфликта сообщают о гибели военнослужащих и жертвах среди мирных жителей.