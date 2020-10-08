Армяне и азербайджанцы затравили Пенелопу Крус

Интернет-пользователи из Армении
и Азербайджана
поссорились из-за фото актрисы Пенелопы Крус
на фоне флага Колумбии
. Вызвавший споры постер к новому фильму «355» Крус опубликовала на своей странице в Instagram.
Фото: @penelopecruzoficial@penelopecruzoficial
Многие пользователи приняли флаг Колумбии за армянский флаг и решили, что Крус захотела поддержать армян в конфликте в Нагорном Карабахе. Под снимком появилось множество комментариев с азербайджанским флагом и начались споры о принадлежности Карабаха.
«Karabakh is Azerbaijan», - написала @moonlight_200405, ее комментарий стал одним из многих аналогичных.
Некоторые пользователи попытались перевести интернет-войну в шутку.
«Теперь армяне скажут, что Пенелопа, тоже армянка. И что на это указывает множество фактов», - добавил @tarantull_ (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены)
«КОЛУМБИЯ ЭТО ДРЕВНИЙ ГОРОД АРМЯН», - заявил @cavidan037.
«Колумбия напала на Азербайджан и Армению кинув в них пачкой кокаина . Другой причины этого мракобесия в комментариях я не вижу)» - отметил @zaursuniverse.
«Начнём с того Христофор Колумб был армянином», - написал @densnov.
Как сообщал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в эскалации ситуации.
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявили, что Азербайджан первым обстрелял местные населенные пункты из «Градов». Позже власти Армении объявили о наступлении азербайджанцев на Нагорный Карабах.
Руководство Азербайджана, в свою очередь, обвинило Армению в провокациях и обстреле азербайджанских сел в прифронтовой зоне. Обе стороны конфликта сообщают о гибели военнослужащих и жертвах среди мирных жителей.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
28 сентября подписал распоряжение о частичной мобилизации в стране. В Карабахе и Армении также были объявлены военное положение и мобилизация.