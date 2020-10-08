«Предатель»: россияне обрушились на Малахова 

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Тарзан был изобличен в измене Королевой с актрисой Анастасией Шульженко . Позже он признался в этом. 5 октября Королева и Тарзан стали героями нового эпизода YouTube-шоу «Осторожно, Собчак». В ходе него певица раскритиковала Первый канал за то, что один из выпусков шоу «Пусть говорят» был посвящен измене со стороны ее мужа.

Также она выразила уверенность, что Малахов, ведущий шоу «Прямой эфир» на канале «Россия», так бы не поступил. 7 октября вышел эпизод «Прямого эфира», во время которого Шульженко рассказала о произошедшем.

«"Предатель!", "Только Наташа сказала, что Андрей порядочный, как он сразу облажался", "Скоро Малахов потеряет всех звездных друзей"», — прокомментировали это интернет-пользователи.

Три дня назад Королева заявила, что Тарзан не изменил ей, а был подставлен. Сам он заявил, что лоханулся и накосячил, но объясняться за это он будет только с женой.