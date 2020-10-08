Газманов пожаловался на безденежье 

Газманов подчеркнул, что мнение, мол, все артисты «купаются в деньгах» — ошибочно. Есть звезды первой величины, которые заработали себе на безбедную жизнь, но таких «человек 50», отметил певец. При этом команды артистов, по его словам, находятся в самом незавидном положении: без работы остались гитаристы, клавишники, звукорежиссеры.

«Целая индустрия умирает. И никто нам не помогает. Все считают: «А артисты? Ну помирайте. Как хотите, так и живите!» — заявил Газманов.

Народный артист заявил, что сильно пострадал из-за пандемии, поскольку у него отменилось более 100 концертов. При этом семья певца, по его словам, напрямую зависит от доходов от его творческой деятельности. Бизнеса у него с супругой нет.