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Газманов пожаловался на безденежье 

Павел Тиунов 1 час назад
Газманов пожаловался на безденежье
Фото: РИА Новости
Народный артист РФ Олег Газманов в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» пожаловался на финансовые трудности из-за пандемии коронавируса. По его словам, за последнее время у него отменилось более 100 концертов.
Газманов подчеркнул, что мнение, мол, все артисты «купаются в деньгах» — ошибочно. Есть звезды первой величины, которые заработали себе на безбедную жизнь, но таких «человек 50», отметил певец. При этом команды артистов, по его словам, находятся в самом незавидном положении: без работы остались гитаристы, клавишники, звукорежиссеры.

«Целая индустрия умирает. И никто нам не помогает. Все считают: «А артисты? Ну помирайте. Как хотите, так и живите!» — заявил Газманов.

Народный артист заявил, что сильно пострадал из-за пандемии, поскольку у него отменилось более 100 концертов. При этом семья певца, по его словам, напрямую зависит от доходов от его творческой деятельности. Бизнеса у него с супругой нет.
Ранее, как сообщал «Рамблер», продюсер Виктор Дробыш завил, что ему приходится оплачивать простой своих звездных подопечных. По его словам, в настоящее время музыкальные деятели вынуждены работать без финансовой отдачи.
Комментарии
Шоу-бизнес , Виктор Дробыш , Олег Газманов , Комсомольская правда
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