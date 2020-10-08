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Доходы звезд: «обедневший» Виктор Дробыш заработал десятки миллионов рублей 

Teleprogramma.pro 1 час назад
«Обедневший» Дробыш заработал десятки миллионов
Фото: РИА Новости
Пандемия оставила свой отпечаток на всех сферах жизни, шоу-бизнесе в том числе. Особенно часто говорят о своем бедственном положении певцы, музыканты, продюсеры. Одним из первых эту тему поднял Иосиф Пригожин весной. На днях он еще раз вернулся к своим словам и подтвердил, что артисты за период карантина потеряли десятки миллиардов рублей.
Сокрушался о бедственном положении артистов и Виктор Дробыш. Как выяснила «Комсомольская правда», композитор помимо того что пишет песни, еще и бизнесом занимается. На его имя зарегистрировано 10 организаций, правда, одну из них он сейчас ликвидирует. «3Д Мьюзик Стар» в прошлом году вообще не принесла выручки. А девять других работают в самых разных областях: радиовещание, искусство и финансово-промышленные группы. Ну, а самой успешной из них оказалось «Первое музыкальное издательство». Этой фирмой, которая в прошлом году принесла 177 миллионов рублей, Дробыш руководит вместе с Константином Меладзе.
На днях Дробыш признавался, что в случае ухудшения эпидситуации с коронавирусом, все артисты будут на грани разорения. Также он отметил, то не получил никакой господдержки от государства.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Константин Меладзе , Виктор Дробыш , Иосиф Пригожин , Комсомольская правда
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