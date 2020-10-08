Собчак ответила на обвинения в распаде брака

Журналист Ксения Собчак ответила на заявление бывшей супруги создателя «Дома-2» Алексея Михайловского Василины, которая обвинила знаменитую блондинку в распаде её брака.

Женщина также заявила, что её экс-возлюбленный помог разлучнице построить карьеру на ТВ.

У успеха всегда тысячи отцов. Я думала, все мои достижения давно списаны на невидимый редактор в «ухе», но есть ещё версии, — написала она в историях в Instagram.

Накануне Василина Михайловская написала, что Собчак «вбила последний, инкрустированный стразами гламурных нулевых, гвоздь в крышку гроба» её «подыхающего» брака. Женщина уверена, что Собчак всегда, где бы она не оказалась «захватывает» самого влиятельного на площадке «самца».