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Депутаты хотят запретить Элджея на территории России 

Popcake.tv 26 минут назад
Элджея захотели запретить в России
Фото: Instagram
Депутат Госдумы Елена Вторыгина высказалась об исполнителях современной эстрады и особое внимание уделила сингеру Элджею, который, по ее мнению, является представителем той части молодежи, которая пропагандирует запрещенные вещества, беспорядочные половые связи, нецензурную лексику и наплевательское отношение к обществу. Такие артисты являются плохим примером для подрастающего поколения.
По сообщению ГТРК «Новосибирск», депутат предложила избавить молодых людей от ненавистных музыкантов, ввести возрастные ограничения на прослушивания треков и не позволять вещание подобного контента в дневное время по телевидению и радио, а также ввести определенные лимиты для доступа к композициям в интернете.

«Более того, даже самым маленьким детям доступно творчество Элджея, Моргенштерна и других рэперов на видеоплощадках и в социальных сетях. Их аккаунты открыты для просмотра всем без ограничений», — высказалась парламентарий.

Публику возмутило вмешательство Вторыгиной в творчество молодежных музыкантов, что проявилось в комментариях в сети.
«Кого она этим хочет запугать? Кому надо, тот все равно послушает. Бредятину придумывают, вместо того. чтобы реальные прблемы страны решать… Давайте песенки закроем, какая хорошая идея», — с осуждением высказался подписчик Элджея.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Елена Вторыгина , Госдума , ГТРК "Новосибирск"
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