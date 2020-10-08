Элджея захотели запретить в России

Депутат Госдумы Елена Вторыгина высказалась об исполнителях современной эстрады и особое внимание уделила сингеру Элджею, который, по ее мнению, является представителем той части молодежи, которая пропагандирует запрещенные вещества, беспорядочные половые связи, нецензурную лексику и наплевательское отношение к обществу. Такие артисты являются плохим примером для подрастающего поколения.

По сообщению ГТРК «Новосибирск», депутат предложила избавить молодых людей от ненавистных музыкантов, ввести возрастные ограничения на прослушивания треков и не позволять вещание подобного контента в дневное время по телевидению и радио, а также ввести определенные лимиты для доступа к композициям в интернете.

«Более того, даже самым маленьким детям доступно творчество Элджея, Моргенштерна и других рэперов на видеоплощадках и в социальных сетях. Их аккаунты открыты для просмотра всем без ограничений», — высказалась парламентарий.

Публику возмутило вмешательство Вторыгиной в творчество молодежных музыкантов, что проявилось в комментариях в сети.

«Кого она этим хочет запугать? Кому надо, тот все равно послушает. Бредятину придумывают, вместо того. чтобы реальные прблемы страны решать… Давайте песенки закроем, какая хорошая идея», — с осуждением высказался подписчик Элджея.