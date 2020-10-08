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Тарзана допросили по делу о пропаже украшений Королевой

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
1 час назад
Певец и бодибилдер Сергей Глушко, известный под творческим псевдонимом Тарзан, в четверг явился на допрос в УВД по ЗАО Москвы по делу о пропаже украшений его супруги Натальи Королевой.
Тарзана допросили
Фото: ТАССТАСС
Звезда российского шоу-бизнеса покинул здание органов внутренних дел и не стал отвечать на вопросы журналистов, передает Рен ТВ.
Напомним, 15 сентября Тарзан опубликовал видео, в котором признался в интимной связи с двумя девушками. Он сказал: «Произошел инцидент: я изменил своей жене. И я открыто об этом говорю».
При этом он заявил, что все произошло под воздействием запрещенных веществ, которыми его «накачали». Кроме того, соблазнившие его девушки якобы ограбили квартиру. Позже Глушко удалил ролик.
Шоу-бизнес,Сергей Глушко,Наталья Королева,МВД,РЕН ТВ,Москва,
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