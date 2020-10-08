Тарзана допросили

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Звезда российского шоу-бизнеса покинул здание органов внутренних дел и не стал отвечать на вопросы журналистов, передает Рен ТВ.

Напомним, 15 сентября Тарзан опубликовал видео, в котором признался в интимной связи с двумя девушками. Он сказал: «Произошел инцидент: я изменил своей жене. И я открыто об этом говорю».