Собчак приехала к выигравшей выборы уборщице 

По данным издания, Собчак приехала в деревню Повалихино 8 октября. Как рассказали местные жители, снятый в Повалихино материал покажут в новом выпуске на YouTube-канале «Осторожно, Собчак».

Отмечается, что ведущая охотно делает снимки с местными жителями. По наблюдению журналистов, для приезда в сельское поселение она выбрала скромный наряд: свитер цвета хаки, коричневый теплый пиджак и свободные джинсы.

В ГТРК «Кострома» добавили, что Собчак прилетела в регион на вертолете, а для безопасности ведущей местные правоохранительные органы приставили к ней полицейского.

Марина Удгодская почти пять лет работала уборщицей в городской администрации Повалихинского сельского поселения. Участие в выборах главы она приняла по просьбе Николая Локтева, возглавлявшего администрацию. По итогам голосования жители отдали ей 84 голоса, а Локтеву — 46.