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Собчак приехала к выигравшей выборы уборщице 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Собчак приехала к выигравшей выборы уборщице
Фото: ТАСС
Российская телеведущая и блогерша Ксения Собчак приехала в Костромскую область, чтобы взять интервью у новой главы Повалихинского сельского поселения Марины Удгодской, сообщает K1NEWS.RU. Ранее бывшая уборщица администрации стала ее руководителем, выиграв выборы.
По данным издания, Собчак приехала в деревню Повалихино 8 октября. Как рассказали местные жители, снятый в Повалихино материал покажут в новом выпуске на YouTube-канале «Осторожно, Собчак».
Отмечается, что ведущая охотно делает снимки с местными жителями. По наблюдению журналистов, для приезда в сельское поселение она выбрала скромный наряд: свитер цвета хаки, коричневый теплый пиджак и свободные джинсы.
В ГТРК «Кострома» добавили, что Собчак прилетела в регион на вертолете, а для безопасности ведущей местные правоохранительные органы приставили к ней полицейского.
Марина Удгодская почти пять лет работала уборщицей в городской администрации Повалихинского сельского поселения. Участие в выборах главы она приняла по просьбе Николая Локтева, возглавлявшего администрацию. По итогам голосования жители отдали ей 84 голоса, а Локтеву — 46.
Результат стал для Удгодской неожиданностью. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что Удгодская действительно была «техническим кандидатом», но подлога при выборах не зафиксировано. Бывшая уборщица с 1 октября официально вступила в должность.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Марина Удгодская , Элла Памфилова , Ксения Собчак , МВД , Центризбирком России , Костромская Область
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