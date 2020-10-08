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Решетова высказалась об участии Тимати в шоу «Холостяк» 

News.ru 2 часа назад
Решетова высказалась об участии Тимати в «Холостяке»
Фото: News.ru
Модель Анастасия Решктова отреагировала на сообщение об участии её экс-возлюбленного Тимати в шоу «Холостяк».
Некоторые поклонники всё ещё ждут воссоединения пары, однако Решетова утверждает, что этого не произойдёт.

Как бы ни было жалко, что мой сын будет расти без отца рядом, но после «Холостяка» я ни с кем сходиться не собираюсь, — подчеркнула она.

Модель отметила, что она придерживается своих принципов и видения того, какой должна быть семья, и «реалити-шоу туда не вписываются».
После того, как стало известно об участии Тимати в «Холостяке», появилась новая версия по поводу причин разрыва отношений с Решетовой: некоторые предполагают, что это всего лишь продуманный пиар-ход, направленный на поднятие рейтингов рэпера после ухода из Black Star. На это, по мнению поклонников, указывает и то, что пара продолжает проводить время вместе и заигрывать в соцсетях, передаёт «Экспресс газета».
Ранее NEWS.ru писал, что главным героем нового сезона шоу «Холостяк» стал Тимати. Рэпер пока никак не прокомментировал эту новость. Интернет-пользователь выбор создателей передачи удивил.
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Шоу-бизнес , Тимати
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