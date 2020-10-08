«Вбила гвоздь в мой брак»: экс-продюсер «Дома-2» о Собчак

Всилина Михайловская решила нарушить молчание на фоне скандала с Тарзаном и Наташей Королевой , вспомнив то, как много лет назад Собчак увела ее собственного мужа.

Уже несколько недель не утихает скандал вокруг измен Сергея Глушко (Тарзана) жене Наташе Королевой. На днях Ксения Собчак выпустила интервью с супругами, в котором они рассказали, как переживают непростые времена.

В связи с этим нарушила молчание женщина, которая, по ее словам, сама много лет назад пострадала от любвеобильности Ксении. Экс-продюсер шоу «Дом-2» Василина Михайловская прямо заявила, что Собчак увела у нее мужа. И именно благодаря связям с Алексеем Михайловским превратилась из дочери политика в телезвезду.

«Глядя на разлетевшиеся по Сети скрины последней съемки Русалки всея Руси, хочется задать лишь один вопрос: "Что ж ты, кентавр голожй, двухсотпроцентный, с девочкой своей сделал?". И она, теряя последнюю блестящую чешую с хвоста, тебя еще защищает. Самое унизительное в таких историях — это публичность измены и персонификация "зла". Которое, конечно, моложе. Хлопает глазами, пытается "любить" бескорыстно. Когда этот "хор и балет" из голодных провинциальных чаек где-то "там", то и х бы с ним. Вот в кровать твою когда лезет — это уже too much.

Когда-то именно интервьюерша этой записи, вбила последний, инкрустированный стразами гламурных нулевых, гвоздь в крышку гроба моего подыхающего брака. Я, собственно, никогда ее и не винила. Дети жестоки с котами, девушки безжалостны к женам. Но именно публичность предательства мужа травмирует так, что ты покрываешься шрамами, как броней. И больше ничего невозможно.

А что Ксюша? Отряхнулась и побежала себе дальше. Только уже более уверенно стряхивая с бревна напарницу. Я потом наблюдала ее тактику. Где бы она ни оказывалась, захватывает самого влиятельного на этой площадке жизни самца. И это уже дела давно минувших дней, но именно тогда "звезду" из нее сделал увлекшийся по уши мой бывший муж. До этого она была просто "дочь политика" и тусовщица внутри Садового кольца. Ну, у каждого свой путь… В извечной игре мужчины и женщины, у первого есть дополнительный козырь — ш*хи», — эмоционально написала Василина в Instagram.