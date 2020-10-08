Григорьев-Апполонов высказался о «внебрачном ребенке»

Андрей Григорьев-Апполонов Как отметил певец, всему виной - жажда наживы постороннего человека, которого он не видел 20 лет. «Это никак не связано с нашим разводом с Машей», - заявил Григорьев-Апполонов. больше по теме «Я Машу так же люблю»: Андрей Григорьев-Апполонов признался, что без ума от бывшей женыПо словам солиста «Иванушек», она навсегда останется для него родными человеком. Ранее девушка по имени Олеся Сазыкина
на всю страну объявила о внебрачном сыне от рыжего «Иванушки». Она рассказывала в СМИ, где между ними произошел интим. Девушка сетовала, что Андрей Григорьев-Апполонов никак не помогает ей с ребенком.