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«Слухи распространяла шибанутая девочка»: Григорьев-Апполонов высказался о «внебрачном ребенке»

Teleprogramma.pro
2 часа назад
Музыкант группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Апполонов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» высказался о своем «внебрачном ребенке». Как отметил певец, все это неправда.
Григорьев-Апполонов высказался о «внебрачном ребенке»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«Слухи распространяла одна шибанутая девочка. Причем я сдал в одной программе тест ДНК, но она продолжила настаивать, что это мой ребенок. Мы даже иск подали на нее. Но она все равно продолжает сейчас рассказывать о моей жизни, продолжает комментировать какие-то мои поступки. Очень способная девица».
Андрей Григорьев-Апполонов Как отметил певец, всему виной - жажда наживы постороннего человека, которого он не видел 20 лет. «Это никак не связано с нашим разводом с Машей», - заявил Григорьев-Апполонов. больше по теме «Я Машу так же люблю»: Андрей Григорьев-Апполонов признался, что без ума от бывшей женыПо словам солиста «Иванушек», она навсегда останется для него родными человеком. Ранее девушка по имени Олеся Сазыкина на всю страну объявила о внебрачном сыне от рыжего «Иванушки». Она рассказывала в СМИ, где между ними произошел интим. Девушка сетовала, что Андрей Григорьев-Апполонов никак не помогает ей с ребенком.
Шоу-бизнес,Олеся Сазыкина,
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