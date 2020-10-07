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Лолита переболела ковидом 

Артём Кульша 17 минут назад
Лолита переболела ковидом
Фото: РИА Новости
Певица Лолита Милявская бессимптомно переболела коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом она сама сообщила в своем инстаграме.
На 9 октября, как сообщал «Рамблер», запланирован концерт Милявской в «Крокус Сити Холле». Вчера певица сообщила, что он состоится точно. Она сделала это в подписи к видеозаписи, на которой похвасталась стрижкой, которую сделала специально к концерту. Также Милявская рассказала, что из-за требований безопасности на нем будет определенная рассадка и обязательное ношение масок.

«А у меня, кстати, антитела в большом количестве! Так что, если что, целоваться со мной можно. Ну до 9-го!» — добавила она.

В подписи к этому ролику Милявская напомнила, что не давала сольных концертов с апреля, и призналась, что поэтому несколько волнуется. Также она призвала зрителей соблюдать все меры предосторожности.
Сегодня стало известно, что стадион московского футбольного клуба «Спартак» «Открытие Арена» закрыт на срок до 90 дней из-за нарушения требований безопасности, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19. На прошлой неделе аналогичная санкция по той же причине была наложена на Коптевский рынок в Москве.
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Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Спартак
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