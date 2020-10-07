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В действиях мужа Королевой увидели уголовное преступление 

Вероника Полынина 9 минут назад
В действиях Тарзана нашли уголовное преступление
Фото: РИА Новости
Любовница Сергея Глушко Анастасия Шульженко в программе «Прямой эфир» Андрея Малахова продемонстрировала первую встречу с Тарзаном после скандала с изменой, пишет «Комсомольская правда».
На видео, снятом за кулисами одного из танцевальных шоу Тарзана, Шульженко попытается прорваться к бывшему любовнику в гримерку. Глушко встречает девушку в шелковой простыне и с бутылкой вина в руках. Анастасия кричит ему слова любви, но Тарзан остается не приклонен и в конце концов отталкивает бывшую возлюбленную так, что та падает на пол.

«Он меня толкнул, я просто не ожидала…», — прокомментировала видео Шульженко.

Адвокат Анастасии Вадим Лялин заявил, что не намерен спускать рукоприкладство Глушко на тормозах и намерен обратиться в суд.

«Где гарантия, что в очередную встречу не наступят более серьезные последствия? На сегодняшний день мы имеем признаки статьи 115 части 1 (умышленное причинение легкого вреда здоровья) — это минимум. Это уже уголовное преступление. Бить девочку — это уже перебор», — заявил адвокат.

Как сообщал «Рамблер», об измене Тарзана стало известно после того, как в СМИ появилась информация, что из дома Королевой пропали украшения общей стоимостью пять миллионов рублей. Сообщалось, что украшения исчезли, когда певица была на отдыхе. В это время ее супруг пригласил домой двух девушек. Одна из них заявила, что у нее были отношения с Сергеем Глушко на протяжении полутора лет.
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Анастасия Шульженко , Андрей Малахов , Сергей Глушко , Комсомольская правда
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