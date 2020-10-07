Краско объяснил брак с молодой девушкой

Актер Иван Краско заявил, что решился на брак с девушкой, которая младше его на 60 лет, так как она была страстной и «внушила» ему любовь. Об этом сообщает «Союзное вече»

Как писал «Рамблер», два года назад 88-летний на тот момент Краско сообщил о расставании с 28-летней Натальей Шевель . Он назвал их брак экспериментом и отметил, что девушка не хочет рожать ему детей из-за проблем с жильем. Тогда же он рассказал о планах вернуться к Наталье Вяль и ее готовности принять его.

« [Шевель] была страстной, два года это тянулось, пока студенткой была. Я не сдержался и клюнул… Расстались по обоюдному согласию, без претензий. Да и я, наверное, не однолюб», — отметил он.

Актер подчеркнул, что они с Шевель остались друзьями, более того, она оставила его фамилию.

«Она осталась Краско, между прочим. При разводе заявила, меня никто не спрашивал. Да ради бога, пусть», — сказал он.

Краско добавил, что Шевель хочет в Израиле жить и уже выучила иврит. По его словам, она все еще может стать актрисой: некто пообещал помочь ей поступить в театр в Тель-Авиве.