Петросян и Брухунова могут завести дочь 

В 2019 году, как сообщал «Рамблер», 31-летняя Брухунова и 74-летний Петросян поженились. В марте 2020-го средства массовой информации сообщили, что суррогатная мать родила Петросяну и Брухуновой ребенка. В сентябре Петросян подтвердил это, опубликовав в своем инстаграме фотографию с сыном Ваганом. Вчера подписчик спросил Брухунову намерена ли она завести дочь.

«На все воля божья», — ответила та.

В начале сентября Брухунова сообщила, что резко, жестко и моментально пресекает критику в свой адрес, потому что то, что некоторые называют критикой, на самом деле является тупыми, хамскими и безалаберными вопросами, советами или комментариями, до которых ей нет никакого дела. Также она подчеркнула, что никому не позволит нарушать свои личные границы и атмосферу, которую она создала в своем инстаграме.