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Петросян и Брухунова могут завести дочь 

Артём Кульша 1 час назад
Петросян и Брухунова могут завести дочь
Фото: @bruhunova
Комик Евгений Петросян и его жена Татьяна Брухунова, возможно, заведут дочь. Об этом сама Брухунова сообщила в своем инстаграме.
В 2019 году, как сообщал «Рамблер», 31-летняя Брухунова и 74-летний Петросян поженились. В марте 2020-го средства массовой информации сообщили, что суррогатная мать родила Петросяну и Брухуновой ребенка. В сентябре Петросян подтвердил это, опубликовав в своем инстаграме фотографию с сыном Ваганом. Вчера подписчик спросил Брухунову намерена ли она завести дочь.

«На все воля божья», — ответила та.

В начале сентября Брухунова сообщила, что резко, жестко и моментально пресекает критику в свой адрес, потому что то, что некоторые называют критикой, на самом деле является тупыми, хамскими и безалаберными вопросами, советами или комментариями, до которых ей нет никакого дела. Также она подчеркнула, что никому не позволит нарушать свои личные границы и атмосферу, которую она создала в своем инстаграме.
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Шоу-бизнес , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян
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