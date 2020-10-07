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Россиянки «залипли» на полуголого Прилучного 

Павел Тиунов 1 час назад
Россиянки «залипли» на полуголого Прилучного
Фото: РИА Новости
Пользовательницы Instagram восхитились физической формой российского актера Павла Прилучного, сообщает издание «Дни.ру». Поклонницы артиста, оценив его фото в соцсети, признали, что он выглядит очень сексуально.
Речь идет о фотографии со съемок сериала «В клетке», в котором Прилучный играет главную роль. Журналисты отметили, что в работе над картиной актеру пришлось привести тело в идеальную форму. Для этого он много времени провел на специальной диете: питался только овощами, рыбой и птицей — а также занимался с личным тренером.
Поклонницы артиста, по достоинству оценив результат, отметили, что Прилучному удалось нарастить «гору мышц» и сделать себе сексуальное тело. Некоторые фанатки позавидовали возлюбленной артиста Мирославе Карпович, которая в настоящее время находится с ним в отношениях.
В июне, как сообщал «Рамблер», стало известно о разводе Павла Прилучного с женой Агатой Муцениеце, в браке с которой родились двое детей. Позже актера уличили в романе со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович.
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Шоу-бизнес , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович
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