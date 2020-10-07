Россиянки «залипли» на полуголого Прилучного 

Пользовательницы Instagram восхитились физической формой российского актера Павла Прилучного, сообщает издание «Дни.ру» . Поклонницы артиста, оценив его фото в соцсети, признали, что он выглядит очень сексуально.

Речь идет о фотографии со съемок сериала «В клетке», в котором Прилучный играет главную роль. Журналисты отметили, что в работе над картиной актеру пришлось привести тело в идеальную форму. Для этого он много времени провел на специальной диете: питался только овощами, рыбой и птицей — а также занимался с личным тренером.

Поклонницы артиста, по достоинству оценив результат, отметили, что Прилучному удалось нарастить «гору мышц» и сделать себе сексуальное тело. Некоторые фанатки позавидовали возлюбленной артиста Мирославе Карпович , которая в настоящее время находится с ним в отношениях.