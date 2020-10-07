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«Пора бить тревогу и спасать»: подруга обвинила мужа Овсиенко 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Пора бить тревогу»: подруга обвинила мужа Овсиенко
Фото: РИА Новости
Соседка и подруга Татьяны Овсиенко рассказала, что гражданский муж артистки в последний год спаивает певицу, поднимает на нее руку и заставляет продавать имущество. Об этом она заявила «Комсомольской правде».
По словам подруги, ситуация «очень плохая».

«Она живет с трижды судимым мужчиной. Таня скрывает от общественности истинное положение дел, но мы, ее подруги, прекрасно все знаем. Я ее видела не так давно. Пора бить тревогу и спасать Таню!» — заявила она.

Соседка Татьяны Овсиенко рассказала, что певица сейчас осталась практически без работы и ее отношения с гражданским мужем ухудшились. Он заставил Овсиенко продать автомобиль, а на ее руках видны синяки, подчеркнула она.

«Она просыпается — на столе две бутылки самого дешевого шампанского. Вечером — бутылка непонятного суррогатного коньяка. Он наливает ей. Сидит с ней, никуда не выходит. Выпускает ее, разве только если зовут выступить на корпоративе или на мероприятии за деньги», — отметила она.

При этом директор Овисенко Александр заявил изданию, что артистка «записалась к косметологам, планирует вернуться в рабочий строй и ждет приглашений». Сама же Овсиенко отказалась комментировать свою личную жизнь.
«Рамблер» писал, что ранее в Сети стали активно распространяться слухи об «исчезновении» Татьяны Овсиенко.
Поклонники забеспокоились, поскольку она два месяца не появлялась в Интернете. При этом представитель певицы объяснил ее длительное отсутствие тем, что артистка была занята другими делами.
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Шоу-бизнес , Татьяна Овсиенко , Комсомольская правда
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