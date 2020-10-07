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«Хабальская контора»: телезрители призвали закрыть «Давай, поженимся!» 

Павел Тиунов 1 час назад
«Хабальская контора»: «Давай, поженимся!» раскритиковали
Фото: РИА Новости
Зрители раскритиковали телешоу «Давай, поженимся!», отметив, что за 12 лет существования программы ведущие превратились в «пошлых бабищ», сообщает "Царьград". Проект, по мнению бывших поклонников, давно следует закрыть.
Зрители подчеркнули, что сегодня программа напоминает «ярмарку фриков и эскортниц», пропагандирующую «пошлость и бесстыдство». Ведущие Лариса Гузеева и Роза Сябитова учат молодых людей алчности и цинизму и жестко критикуют сторонников противоположных идей.

«Хабальская контора», — приводит издание слова одного из телезрителей.

Проект превратился в треш, а ведущие в «пошлых бабищ», которые «непрерывно жрут и чавкают», отметил другой зритель. При этом он отметил, что если Гузеева, обсуждая женихов и невест, «сглаживает углы», то Сябитова показывает себя «недалекой бабой». Бывшие поклонники передачи сошлись во мнении, что «шалман надо разгонять», поскольку шоу «подрывает устои нации».
Ранее, как сообщал «Рамблер», протоиерей Дмитрий заявил, что будь его воля он бы «навсегда закрыл» «Дом-2» и «Давай поженимся!». Священник сравнил участников популярных телешоу с животными, а зрителям посоветовал взять в руки книгу.
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Шоу-бизнес , Роза Сябитова , Лариса Гузеева , Царьград ТВ
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